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Должны ли чиновники получать высокие зарплаты — эксперт

Комментариев: 1
Украинцы относятся к высоким зарплатам чиновников негативно.
Экономист Михаил Кухар считает, что высокие зарплаты помогут взять на работу на госслужбу профессионалов
Экономист Михаил Кухар считает, что высокие зарплаты помогут взять на работу на госслужбу профессионалов
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В декабре 2019 года заместители министра культуры получили оклады в размере нескольких сотен тысяч гривен. Крупные премии получали и другие чиновники. Какой должна быть реальная зарплата чиновников, разбирались журналисты ТСН.

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Украинцы относятся к таким высоким окладам чиновников негативно. Люд считают, что такие суммы платить чиновникам можно лишь в том случае, если бы увеличили зарплату и всем украинцам.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, объясняет, почему министры получают такую зарплату: чиновник считает, что таким образом они борются с коррупцией.

Экономист Михаил Кухар считает, что высокие зарплаты помогут взять на работу на госслужбу профессионалов — а от этого выиграет вся страна. Но главный смысл в том, чтобы работа чиновников была действительно эффективной. Чтобы понимать, эффективно ли работает чиновник, премьер-министр анонсировал введение специальной системы оценки работы.

Напомним, Генпрокурору повысили зарплату в 2,5 раза.

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Теги: зарплаты чиновников, зарплаты, Гончарук, Кабмин
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.01.2020, 12:04
Оценка:  +1
гость
почему министры получают такую зарплату: чиновник считает, что таким образом они борются с коррупцией

Б-Г-Г...Чем выше зарплата, тем больше тариф взятки у чиновника!
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