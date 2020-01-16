Должны ли чиновники получать высокие зарплаты — эксперт

Украинцы относятся к высоким зарплатам чиновников негативно.

Экономист Михаил Кухар считает, что высокие зарплаты помогут взять на работу на госслужбу профессионалов Скрин видео

В декабре 2019 года заместители министра культуры получили оклады в размере нескольких сотен тысяч гривен. Крупные премии получали и другие чиновники. Какой должна быть реальная зарплата чиновников, разбирались журналисты ТСН.

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Украинцы относятся к таким высоким окладам чиновников негативно. Люд считают, что такие суммы платить чиновникам можно лишь в том случае, если бы увеличили зарплату и всем украинцам.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, объясняет, почему министры получают такую зарплату: чиновник считает, что таким образом они борются с коррупцией.

Экономист Михаил Кухар считает, что высокие зарплаты помогут взять на работу на госслужбу профессионалов — а от этого выиграет вся страна. Но главный смысл в том, чтобы работа чиновников была действительно эффективной. Чтобы понимать, эффективно ли работает чиновник, премьер-министр анонсировал введение специальной системы оценки работы.

Напомним, Генпрокурору повысили зарплату в 2,5 раза.

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