Кабмин работает над упрощением налогового законодательства — Гончарук

Правительство разрабатывает пакет соответствующих законопроектов.

Правительство работает над упрощением налогового законодательства и готовит для этого соответствующие законопроекты. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Укринформ.

“Весной мы готовим серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но сейчас рано об этом говорить. Эту архитектуру мы будем презентовать позже “, - сказал Гончарук.

Премьер считает, что Украина должна продолжать валютную либерализацию, поскольку валютные границы — это не совсем хорошо.

Напомним, Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину.

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