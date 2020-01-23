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Кабмин работает над упрощением налогового законодательства — Гончарук

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Правительство разрабатывает пакет соответствующих законопроектов.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Правительство работает над упрощением налогового законодательства и готовит для этого соответствующие законопроекты. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Укринформ.

“Весной мы готовим серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но сейчас рано об этом говорить. Эту архитектуру мы будем презентовать позже “, - сказал Гончарук.

Премьер считает, что Украина должна продолжать валютную либерализацию, поскольку валютные границы — это не совсем хорошо.

Напомним, Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину.

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Теги: налоговое законодательство, Гончарук, Кабмин
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