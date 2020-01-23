Проще развестись, чем уволиться: Гончарук считает, что Украине следует упростить трудоустройство

Премьер считает, что нужно строить систему, где люди смогут договариваться между собой без принуждения государства.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украине следует упростить условия трудоустройства. Чиновник убежден, что украинцам нужна система, в которой они сами будут регулировать свои отношения с работодателем без вмешательства со стороны государства. Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, пишет Экономическая правда.

“Нужно экстремально упростить условия трудоустройства, потому что (это шутка, которую я люблю повторять) в Украине сейчас иногда проще развестись, чем уволиться с работы. Это диспропорция которой не должно быть. Нам нужно строить систему, где люди смогут договариваться между собой без принуждения государства и государство использовать исключительно в виде арбитра “, - подчеркнул Гончарук.

Напомним, Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram