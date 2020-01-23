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Проще развестись, чем уволиться: Гончарук считает, что Украине следует упростить трудоустройство

Комментариев: 6
Премьер считает, что нужно строить систему, где люди смогут договариваться между собой без принуждения государства.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украине следует упростить условия трудоустройства. Чиновник убежден, что украинцам нужна система, в которой они сами будут регулировать свои отношения с работодателем без вмешательства со стороны государства. Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, пишет Экономическая правда.

“Нужно экстремально упростить условия трудоустройства, потому что (это шутка, которую я люблю повторять) в Украине сейчас иногда проще развестись, чем уволиться с работы. Это диспропорция которой не должно быть. Нам нужно строить систему, где люди смогут договариваться между собой без принуждения государства и государство использовать исключительно в виде арбитра “, - подчеркнул Гончарук.

Напомним, Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний.

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Теги: Гончарук, трудоустройство, рынок труда
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Комментариев (6)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  23.01.2020, 15:40
Оценка:  0
гость
Гончаруку надо сперва развестись с Зеленским (разорвать сексуальные отношения), затем уже Зе подпишет ему заявление об отставке!
Coюзник    23.01.2020, 15:32
Оценка:  +3
Coюзник
А если увольняется кладовщик (материально ответственный), подозреваемый в хищениях ... тогда как уволить??? Без аудита, без разбирательств???
Coюзник    23.01.2020, 15:34
Оценка:  +3
Coюзник
С учетом того что трудовая книжка уже не на предприятии ???
Coюзник    23.01.2020, 15:35
Оценка:  +3
Coюзник
ее тупо нет ... она где-то в интернете???
гость  (аноним)  23.01.2020, 15:18
Оценка:  0
гость
Не даром что нормальные люди покидают эту клоаку под названием усраина.
Coюзник    23.01.2020, 15:36
Оценка:  +3
Coюзник
а тебе лишь бы по тяфкать
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