Заправкам также разрешили продавать некоторые расфасованные нефтепродукты.

Кабмин разрешил украинцам покупать бензин в свою тару flickr.com

Кабмин разрешил украинцам покупать бензин в свою тару. Соответствующее постановление правительства вступило в силу, говорится на правительственном сайте.

Читай также: АЗС продолжают снижать цены на топливо

Вести розничную торговлю нефтепродуктами можно лишь при условии соответствующего разрешения.

Заправкам также разрешили продавать расфасованные нефтепродукты (кроме бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа).

“На стационарных АЗС и автогазозаправочных станциях может быть организована торговля нефтепродуктами в мелкой расфасовке, сопутствующими товарами для автомобилей, техобслуживание и мойка машин. Также там могут находиться рестораны и пункты бытовых услуг. Разрешено отпускать нефтепродукты (кроме нефтяного сжиженного газа) в тару потребителя: металлические и пластиковые канистры“, — говорится в документе.

Купив бензин в свою тару, украинец имеет право получить чек.

Напомним, АМКУ анонсировал проверки АЗС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram