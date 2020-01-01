Кабмин разрешил украинцам покупать бензин в свою тару
Кабмин разрешил украинцам покупать бензин в свою тару. Соответствующее постановление правительства вступило в силу, говорится на правительственном сайте.
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Вести розничную торговлю нефтепродуктами можно лишь при условии соответствующего разрешения.
Заправкам также разрешили продавать расфасованные нефтепродукты (кроме бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа).
“На стационарных АЗС и автогазозаправочных станциях может быть организована торговля нефтепродуктами в мелкой расфасовке, сопутствующими товарами для автомобилей, техобслуживание и мойка машин. Также там могут находиться рестораны и пункты бытовых услуг. Разрешено отпускать нефтепродукты (кроме нефтяного сжиженного газа) в тару потребителя: металлические и пластиковые канистры“, — говорится в документе.
Купив бензин в свою тару, украинец имеет право получить чек.
Напомним, АМКУ анонсировал проверки АЗС.
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