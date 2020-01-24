Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

ЕС и Великобритания планируют быть партнерами.

Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

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Документ подписали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

“Сегодня я подписал Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников“, - написал глава Европейского совета.

Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза twitter.com/eucopresident

Напомним, Украина готовит ЗСТ с Британией после Brexit.

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