Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
ЕС и Великобритания планируют быть партнерами.
Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
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Документ подписали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
“Сегодня я подписал Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников“, - написал глава Европейского совета.
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