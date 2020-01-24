Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Комментариев: 1
ЕС и Великобритания планируют быть партнерами.
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель
twitter.com/eucopresident

Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Читай также: Как Brexit повлияет на экономику Украины — эксперт

Документ подписали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

“Сегодня я подписал Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников“, - написал глава Европейского совета.

Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза
Главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза
twitter.com/eucopresident

Напомним, Украина готовит ЗСТ с Британией после Brexit.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Brexit, выход британии из ЕС, ЕС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.01.2020, 12:59
Оценка:  0
гость
Это не выход а от отодвинь попу называется. Как типа секс на пол-шишечки. Вроде как и было, но внутрь не пролезло.ГЫ-ГЫ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь