Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минфин впервые выпустит семилетние облигации

Комментариев: 0
Аукцион проведут на следующей неделе.
Минфин впервые выпустит семилетние облигации
Минфин впервые выпустит семилетние облигации
facebook.com/sfs.ternopil

Министерство финансов впервые предлагает для инвесторов семилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Аукцион состоится уже на следующей неделе — 28 января. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Аукцион состоится уже на следующей неделе
Аукцион состоится уже на следующей неделе
mof.gov.ua

Стоит отметить, что до этого самыми долгосрочными облигациями были 5-летние.

Напомним, Кабмин прокомментировал выпуск новых облигаций на €1,25 млрд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: ОВГЗ, Минфин, аукцион
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь