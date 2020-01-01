Минфин впервые выпустит семилетние облигации
Аукцион проведут на следующей неделе.
Министерство финансов впервые предлагает для инвесторов семилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Аукцион состоится уже на следующей неделе — 28 января. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Стоит отметить, что до этого самыми долгосрочными облигациями были 5-летние.
Напомним, Кабмин прокомментировал выпуск новых облигаций на €1,25 млрд.
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