Минфин впервые выпустит семилетние облигации

Аукцион проведут на следующей неделе.

Министерство финансов впервые предлагает для инвесторов семилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Аукцион состоится уже на следующей неделе — 28 января. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Аукцион состоится уже на следующей неделе mof.gov.ua

Стоит отметить, что до этого самыми долгосрочными облигациями были 5-летние.

Напомним, Кабмин прокомментировал выпуск новых облигаций на €1,25 млрд.

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