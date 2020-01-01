Кабмин изменил порядок формирования цен на газ

Цена на покупку газа не будет выше, чем цена продажи.

В Кабмине приняли решение изменить формулу для формирования цены на газ depositphotos.com

В Кабмине приняли решение изменить формулу для формирования цены на газ для потребителей. Об этом сообщатся на сайте Кабмина.

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С 1 января 2020 года НАК “Нафтогаз Украины“ продает газ поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей (ПСО) по специальной формуле.

“С 1 января 2020 года НАК “Нафтогаз Украины“ осуществляет продажу/поставку природного газа... по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией “, - говорится в тексте документа.

Из этого следует, что приобретение природного газа не может быть выше, чем цена продажи газа.

Напомним, Минрегион пояснил принцип перерасчета платежей.

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