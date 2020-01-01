Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС заявили о необратимости национализации ПриватБанка

Комментариев: 0
ЕС готов предоставить Украине финансовую помощь, если нардепы примут закон, который запретит возвращать банки бывшим владельцам.
В ЕС также заявили, что готовы дать Украине 500 млн евро после выполнение Украиной prior actions
В ЕС также заявили, что готовы дать Украине 500 млн евро после выполнение Украиной prior actions
depositphotos.com

В Евросоюзе заявили о поддержке Украины в том, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые причастны к мошенничеству в ПриватБанке. Также ЕС поддерживает возвращение выведенных денег в Украину. Об этом сказано в совместном коммюнике Брюсселя и Киева по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина, обнародованном во вторник, 28 января.

“Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов“, - говорится в заявлении.

В ЕС также заявили, что готовы дать Украине 500 млн евро после выполнение Украиной prior actions. В частности, речь идет о принятии закона, который не допустит возвращение банков бывшим владельцам.

Напомним, ПриватБанк выплатил Коломойскому 22 миллиона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: ПриватБанк, ЕС, национализация банков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь