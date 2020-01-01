В ЕС заявили о необратимости национализации ПриватБанка

ЕС готов предоставить Украине финансовую помощь, если нардепы примут закон, который запретит возвращать банки бывшим владельцам.

В ЕС также заявили, что готовы дать Украине 500 млн евро после выполнение Украиной prior actions depositphotos.com

В Евросоюзе заявили о поддержке Украины в том, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые причастны к мошенничеству в ПриватБанке. Также ЕС поддерживает возвращение выведенных денег в Украину. Об этом сказано в совместном коммюнике Брюсселя и Киева по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина, обнародованном во вторник, 28 января.

“Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов“, - говорится в заявлении.

В ЕС также заявили, что готовы дать Украине 500 млн евро после выполнение Украиной prior actions. В частности, речь идет о принятии закона, который не допустит возвращение банков бывшим владельцам.

Напомним, ПриватБанк выплатил Коломойскому 22 миллиона.

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