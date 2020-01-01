Новый трудовой закон введет эффективные методы трудовых отношений — Милованов

Министр рассказал, что из 28,5 млн человек трудоспособного возраста лишь 12,8 млн работают легально.

Новый закон о труде поможет создать в Украине конкурентоспособные и эффективные методы трудовых отношений. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет Укринформ.

“Мы знаем, что в отрасли IT нормальные зарплаты. Но там неформальная занятость; там рынок труда работает, но все формы труда на нем — аутсорсинг, краткосрочные программы — сегодня не являются разрешенными. Поэтому мы хотим с помощью законопроекта о труде вывести из тени те активные конкурентоспособные методы работы, которые работают в успешных отраслях”, - отметил Милованов.

Также министр подчеркнул, что сегодня в Украине проживает 28,5 млн человек трудоспособного возраста, но лишь 12,8 млн работают легально.

Напомним, Милованов заявил о росте компенсации за увольнение.

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