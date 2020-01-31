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Гончарук анонсировал дальнейшее снижение цен на отопление

Комментариев: 2
Премьер также рассказал, что Кабмин сделал все возможное и теперь слово за местной властью.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук распорядился об дальнейшем уменьшении сумм в платежках за отопление. Об этом премьер заявил во время совещания с регионами, пишет Униан.

“Правительство провело серьезную работу для снижения стоимости платежки на отопление, благодаря чему уже 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло”, - рассказал Гончарук.

Премьер также рассказал, что Кабмин сделал все возможное и теперь слово за местной властью.

“Все необходимые механизмы для этого правительство предоставило. Объективно сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период в прошлом году. В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования”, - заявил премьер.

Гончарук также поблагодарил представителей местной власти, которые уже откликнулись на просьбу Кабмина и уменьшили стоимость отопления для населения.

“Спасибо местной власти в тех областях, где произошло перечисление тарифов. Те представители в городах, которые до сих пор этого не сделали - призываю активно приобщиться к процессу”, - говорит Алексей Гончарук.

Напомним, украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа.

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Теги: Коммуналка, цена на отопление, Гончарук
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Комментариев (2)
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BabaYul    31.01.2020, 14:49
Оценка:  0
BabaYul
Молодец! Кабмин сделал все возможное и теперь, если что-то не так, во всём виновата местная власть. Классная отмазка.
гость  (аноним)  31.01.2020, 14:10
Оценка:  0
гость
А в эту зиму вообще за отопление грех брать!Считанные дни со среднесуточной температурой ниже +8 градусов!
Вот только фермеры с озимыми и ложное цветение садов по агросектору ударит...
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