Гончарук анонсировал дальнейшее снижение цен на отопление

Премьер также рассказал, что Кабмин сделал все возможное и теперь слово за местной властью.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук распорядился об дальнейшем уменьшении сумм в платежках за отопление. Об этом премьер заявил во время совещания с регионами, пишет Униан.

“Правительство провело серьезную работу для снижения стоимости платежки на отопление, благодаря чему уже 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло”, - рассказал Гончарук.

Премьер также рассказал, что Кабмин сделал все возможное и теперь слово за местной властью.

“Все необходимые механизмы для этого правительство предоставило. Объективно сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период в прошлом году. В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования”, - заявил премьер.

Гончарук также поблагодарил представителей местной власти, которые уже откликнулись на просьбу Кабмина и уменьшили стоимость отопления для населения.

“Спасибо местной власти в тех областях, где произошло перечисление тарифов. Те представители в городах, которые до сих пор этого не сделали - призываю активно приобщиться к процессу”, - говорит Алексей Гончарук.

Напомним, украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram