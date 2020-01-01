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Премьер объяснил разделение платежек за газ

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В январе украинцы получили не одну, а две платежки - отдельно за газ и отдельно за его транспортировку.
Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость газа, сообщил Гончарук
Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость газа, сообщил Гончарук
пресс-служба Кабмина

Плата за транспортировку газа всегда существовала, просто ранее она входила в общий тариф. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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Сейчас, по его словам, оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями, заявил Гончарук.

“Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке“, - написал премьер.

Он напомнил, что декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Также анонсировал, что в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы по обособленной услуге по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года.

“Также оплата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальна. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн.
Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа“, - сообщил он.

Правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги.

Напомним, украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, коммунальное хозяйство, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, Алексей Гончарук
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