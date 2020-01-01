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Гостаможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен

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Поступления в госбюджет происходят несмотря на снижение импорта.
Максим Нефедов
Максим Нефедов
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Государственная таможенная служба ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен. Об этом сообщает глава таможни Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

“В январе 2020-го года, по сравнению с январем 2019-го года, налогооблагаемый импорт уменьшился на 5,3% с 5,2 тыс. тонн до 4,9 тыс. Тонн. При этом Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС (с этого года среднеарифметическая ставка пошлины составляет 0,459%) и таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам“, - пишет Нефедов.

Также Нефедов рассказал, что в Украине выросла стоимость необлагаемого импорта — на 6%.

“Никаких преференций минимизаторам и серым импортерам - за счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020-го, по сравнению с январем 2019-го, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 6% (с 0,72 $/кг до 0,76 $/кг). Контрабандисты тоже вынуждены декларировать товары - по сравнению с соответствующим периодом 2019-го в два и более раз увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и т.д.“, - пишет Нефедов.

Также Нефедов рассказал, что в феврале в Украине прогнозируется внешнеэкономическая активность.

Государственная таможенная служба ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен
Государственная таможенная служба ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен
www.facebook.com

Напомним, Нефедов рассказал детали о Новой таможенной службе.

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Теги: Нефедов, таможня, таможенная служба
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