Гостаможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен

Поступления в госбюджет происходят несмотря на снижение импорта.

Государственная таможенная служба ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен. Об этом сообщает глава таможни Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

“В январе 2020-го года, по сравнению с январем 2019-го года, налогооблагаемый импорт уменьшился на 5,3% с 5,2 тыс. тонн до 4,9 тыс. Тонн. При этом Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС (с этого года среднеарифметическая ставка пошлины составляет 0,459%) и таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам“, - пишет Нефедов.

Также Нефедов рассказал, что в Украине выросла стоимость необлагаемого импорта — на 6%.

“Никаких преференций минимизаторам и серым импортерам - за счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020-го, по сравнению с январем 2019-го, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 6% (с 0,72 $/кг до 0,76 $/кг). Контрабандисты тоже вынуждены декларировать товары - по сравнению с соответствующим периодом 2019-го в два и более раз увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и т.д.“, - пишет Нефедов.

Также Нефедов рассказал, что в феврале в Украине прогнозируется внешнеэкономическая активность.

Государственная таможенная служба ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен www.facebook.com

Напомним, Нефедов рассказал детали о Новой таможенной службе.

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