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Доллар ускорил падение в обменниках

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Стоимость американской валюты на наличном рынке снижается третий день подряд. В покупке доллар упал до 24,5 гривен.
Доллар дешевеет третий день подряд
Доллар дешевеет третий день подряд
Пресс-служба НБУ

Курс доллара в обменниках киевских банков ускорил снижение в четверг, 6 февраля, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи наличного доллара понизился на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс покупки - на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 22,27 коп. до 26,9485 UAH/EUR, курс продажи понизился на 20,59 коп. до 27,4156 UAH/EUR.

Отметим, курс доллара в обменниках начал дешеветь 4 февраля, после того как рос с начала прошлой недели. 

Национальный банк укрепил курс гривны на 6 февраля на 6 копеек - до 24,79 за доллар.

Напомним, в Кабмине прогнозируют проблемы для экономики.

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