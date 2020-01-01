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Министр предложил антикризисные меры для экономики

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Тимофей Милованов хочет потратить 20 миллиардов в рамках антикризисных мер для экономики.
Минэкономики хочет потратить 20 миллиардов в рамках антикризисных мер для экономики
Минэкономики хочет потратить 20 миллиардов в рамках антикризисных мер для экономики
facebook.com/mineconomdev

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает пакет антикризисных мер для экономики, в частности расширенное финансирование программ в размере 20 млрд грн. Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов в в Facebook в пятницу, 7 февраля.

“Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса“, – написал министр.

Министерство создает координационный центр по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, отдельных крупных предприятий и аналитических центров. Он должен наработать возможные программы поддержки отрасли, отметил министр.

“В промышленности мы входим в фазу роста цикла. Уже в январе появились признаки возобновления металлургии“, – отметил Милованов.

Среди главных вызовов для промышленности он назвал устаревшее оборудование, переориентацию рынков сбыта и внедрение налога на углеродные выбросы в ЕС.

“Но дальнейшее наращивание экспорта в ЕС – под угрозой, поскольку из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность“, – добавил Тимофей Милованов.

Напомним, Милованов оценил влияние открытого рынка земли на ВВП.

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Теги: экономика, Минэкономики, финансовый кризис, кризис, экономика Украины, украинская экономика, Тимофей Милованов
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