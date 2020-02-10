Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз

Такая идея возникла после скандала вокруг высоких премий топ-менеджеров компании.

Из-за высоких премий Глава правления “Нафтогаза“ Андрей Коболев предлагает отдать компанию на приватизацию. Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина.

“После анбандлинга ничего не мешает Нафтогаз приватизировать, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в “Нафтогазе“. Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: “Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания“. Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК“, - считает Коболев.

Коболев считает, что действующий контракт Нафтогаза с Газпромом можно перевести на нового оператора. Глава правления считает, что приватизации компании принесет еще больше средств в бюджет страны.

“Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное“, - говорит Коболев.

Напомним, ранее стало известно, что топ-менеджерам Нафтогаза выдадут 700 млн грн премии.

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