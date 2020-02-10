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Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз

Комментариев: 13
Такая идея возникла после скандала вокруг высоких премий топ-менеджеров компании.
Андрей Коболев
Андрей Коболев
facebook.com

Из-за высоких премий Глава правления “Нафтогаза“ Андрей Коболев предлагает отдать компанию на приватизацию. Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина.

“После анбандлинга ничего не мешает Нафтогаз приватизировать, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в “Нафтогазе“. Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: “Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания“. Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК“, - считает Коболев.

Коболев считает, что действующий контракт Нафтогаза с Газпромом можно перевести на нового оператора. Глава правления считает, что приватизации компании принесет еще больше средств в бюджет страны.

“Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное“, - говорит Коболев.

Напомним, ранее стало известно, что топ-менеджерам Нафтогаза выдадут 700 млн грн премии.

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Теги: Коболев, Нафтогаз, приватизация, премии
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Комментариев (13)
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гость  (аноним)  10.02.2020, 22:06
Оценка:  0
гость
Идёт сбор подписей об отмене абонплаты и не повышение стоимости воды и газа https://petition.president.gov.ua /petition/85374
Идёт сбор подписей о недопущении повышении электро энергии https://petition.president.gov.ua /petition/85394
Путин-Xyйло    10.02.2020, 20:05
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Походу парниша наколядовал себе столько, что в состоянии единолично Нафтогаз выкупить, если что.
colavova    10.02.2020, 16:52
Оценка:  0
colavova
приватизировать)) а где тогда искать виновника высоких цен на газ))
гость  (аноним)  10.02.2020, 16:32
Оценка:  -3
гость
Минздрав: число зараженных украинцев на лайнере в Японии может увеличиться

ХА-ХА-ХА-ХА... Теперь понятно кто немытые, сцуки руки надо мыть и объедки за другими не надо доедать!
colavova    10.02.2020, 16:56
Оценка:  0
colavova
ты о двух ватниках с этого лайнера))
гость  (аноним)  10.02.2020, 16:11
Оценка:  0
гость
А Газпрому только этого и надо - сменится статус Нахтотгаза - все контракты и притязания нах пошлют при желании
colavova    10.02.2020, 16:57
Оценка:  0
colavova
а при желании, перезаключать договор на транзит не желаете)))
гость  (аноним)  10.02.2020, 15:46
Оценка:  0
гость
Что бы падло подавилось все мало вы и так всю страну уже почти продали
А вообще надо ликвидировать этот просак
colavova    10.02.2020, 16:57
Оценка:  0
colavova
хаспром?
vicinq    10.02.2020, 15:43
Оценка:  0
vicinq
Пора парня спускать на землю а то ног уже своих не видит
colavova    10.02.2020, 17:00
Оценка:  0
colavova
главное, шоб русня под ноги смотрела))
vicinq    10.02.2020, 15:42
Оценка:  0
vicinq
Главное чтоб Коболев перестал путать личную шерсть с государственной.
colavova    10.02.2020, 16:59
Оценка:  0
colavova
у государства рф уже и шерсти не осталось?))
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