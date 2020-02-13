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Рост мирового спроса на нефть рекордно снизится из-за коронавируса – МЭА

Комментариев: 2
Вспышка коронавируса уже ударила по потреблению нефти в Китае, который является крупнейшим в мире импортером.
Нефть подешевела из-за вспышки коронавируса
Нефть подешевела из-за вспышки коронавируса
depositphotos.com

Спрос на нефть снизится в первом квартале 2020 года впервые более чем за 10 лет из-за последствий вспышки коронавируса в Китае. Об этом говорится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованном в четверг, 13 февраля.

“Для всего 2020 года мы ухудшили наш прогноз на 365 тыс. баррелей в сутки – до 825 тыс. баррелей в сутки – самого низкого показателя с 2011 года“, – отмечается в документе.

Пересмотрен в сторону снижения и итоговый рост спроса в 2019 году – 80 тыс. баррелей в сутки – до 885 тыс. баррелей в сутки на фоне более низкого, чем ожидалось, показателя по потреблению в странах ОЭСР.

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Вспышка коронавируса уже ударила по потреблению нефти в Китае, который является крупнейшим в мире импортером этого вида сырья. Так в первом квартале мировой спрос упадет, по оценкам МЭА, на 435 тыс. баррелей в сутки.

“На мировой спрос на нефть существенное негативное влияние оказало распространение коронавируса и широкомасштабное замедление темпов роста экономики Китая. Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, что может стать первым квартальным снижением (показателя – ред.) за более чем 10 лет“, – говорится в отчете.

Напомним, российская нефть упала до двухлетнего минимума.

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Теги: вирусы, нефть, Вирус, Китай, цены на нефть, коронавирус, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.02.2020, 22:27
Оценка:  +2
гость
"Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день" ??
Так это ж примерно сокращение потребления в 2 раза????
Если так, то кому-то будет а-я-яй с бюджетом (особенно учитывая еще и падение цены на нефть)
caze22    13.02.2020, 19:36
Оценка:  -2
caze22
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