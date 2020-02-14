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Курс валют на 14.02.2020: Доллар начал дешеветь

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НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на пятницу, 14 февраля, укрепил гривну на 2 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 13 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,4795 гривны;

– 100 евро – 26,5872 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 24.5250 грн, в покупке - до 24.50 грн. Евро в продаже подешевел - до 26.7347, а в покупке - до 26.7148 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,640 грн. Купить 1 доллар можно за 24,370 грн.

Напомним, Нацбанк придумал, чем закрыть “дыру“ в бюджете.

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Теги: курс валют, актуальний курс валют
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