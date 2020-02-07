Нацбанк придумал, чем закрыть "дыру" в бюджете
Днфицит госбюджета в 2020 году можно компенсировать за счет сверхплановых перечислений Нафтогаза из уплаченного Газпромом долга. Об этом говорится в отчете Национального банка за январь.
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В НБУ считают, что бюджет может быть недовыполнен по доходам из-за более крепкой гривнв и более низкой инфляции, налоговые поступления могут быть ниже плана. Также бюджет может недополучить доходов от акцизов на табачные изделия и рентной платы по добыче газа.
Компенсировать недополученные доходы регулятор предлагает за счет денег Нафтогаза и снижения расходов на обслуживание госдолга.
“Есть существенные компенсаторы. Во-первых, это могут быть сверхплановые перечисления от НАК Нафтогаз Украины (как в виде налоговых платежей, так и дивидендов и части прибыли) в результате получения им компенсации от российского Газпрома. Во-вторых, крепкая гривна позволит сэкономить на операциях с валютным долгом“, - говорится в отчете.
Напомним, Нацбанк опубликовал новый макропрогноз.
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