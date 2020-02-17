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НБУ назвал самые прибыльные банки в 2019 году

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Самым прибыльным оказался государственный ПриватБанк.
Самым прибыльным оказался ПриватБанк
Самым прибыльным оказался ПриватБанк
depositphotos.com

В 2019 году самым прибыльным украинским банком оказался ПриватБанк, который задекларировал 32,6 миллиарда гривен чистой прибыли. Самым убыточным банком оказался Правэкс Банк – уровень убытка достиг 121,5 миллиона гривен. Об пишет Интерфакс-Украина.

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Пятерка самых прибыльных банков Украины выглядит следующим образом:

1. Приватбанк (32,6 млрд грн)

2. Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн)

3. ПУМБ (2,623 млрд грн) - рост на две позиции за четверый квартал 2019-го

4. Укрсиббанк (2,580 млрд грн)

5. ОТП Банк (2,537 млрд грн) - рост на две позиции

В то же время, пятерка банков с наибольшими убытками выглядит так:

1. Правэкс Банк ( - 121,5 млн грн)

2. Скай Банк ( - 27,543 млн грн)

3. Альпари Банк ( - 18,435 млн грн)

4. Коминвестбанк ( - 17,982 млн грн)

5. Украинский банк реконструкции и развития ( - 4,409 млн грн)

В НБУ также отметили, что в 2019 году общая прибыль банков выросла в 2,7, по сравнению с 2018 годом.

Напомним, ПриватБанк заработал больше, чем все банки вместе.

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Теги: банки, НБУ, самые прибыльные банки, ПриватБанк
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