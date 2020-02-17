Курс валют на 17.02.2020: Гривна продолжает укреплять позиции
Национальный банк Украины на понедельник, 17 февраля, укрепил гривну на 3 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 13 февраля.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,447 гривны;
– 100 евро – 26,4944 гривен.
Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже опустился до 24.4600 грн, в покупке - до 24.4400 грн. Евро в продаже подешевел - до 26.5513, а в покупке - до 26.5296 грн.
В обменниках столицы доллар продают за 24,570 грн. Купить 1 доллар можно за 24,300 грн.
Напомним, Нацбанк придумал, чем закрыть “дыру“ в бюджете.
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