Курс валют на 17.02.2020: Гривна продолжает укреплять позиции

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на понедельник, 17 февраля, укрепил гривну на 3 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 13 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,447 гривны;

– 100 евро – 26,4944 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже опустился до 24.4600 грн, в покупке - до 24.4400 грн. Евро в продаже подешевел - до 26.5513, а в покупке - до 26.5296 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,570 грн. Купить 1 доллар можно за 24,300 грн.

Напомним, Нацбанк придумал, чем закрыть “дыру“ в бюджете.

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