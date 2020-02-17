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Кабмин назначил нового главу фискальной милиции

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Ведомство теперь возглавляет полковник Сергей Солодченко.
Кабмин назначил нового временно исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы
Кабмин назначил нового временно исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы
facebook.com/SFSofUkraine

Кабмин назначил нового временно исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы. Ним стал Сергей Солодченко. Об этом сказано в распоряжении правительства от 12 февраля.

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Также правительство выдало распоряжение, которым отменяет решение от 17 июля 2019 года о назначении и.о. главы ГФС Дениса Гутенко.

Новый и.о. главы ведомства Сергей Солодченко является полковником налоговой милиции, где работает с 2002 года.

Напомним, скандальный экс-глава Укртранснафты вернулся в компанию.

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Теги: Государственная фиксальная служба, Сергей Солодченко, Кабмин
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