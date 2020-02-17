Кабмин назначил нового главу фискальной милиции
Ведомство теперь возглавляет полковник Сергей Солодченко.
Кабмин назначил нового временно исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы. Ним стал Сергей Солодченко. Об этом сказано в распоряжении правительства от 12 февраля.
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Также правительство выдало распоряжение, которым отменяет решение от 17 июля 2019 года о назначении и.о. главы ГФС Дениса Гутенко.
Новый и.о. главы ведомства Сергей Солодченко является полковником налоговой милиции, где работает с 2002 года.
Напомним, скандальный экс-глава Укртранснафты вернулся в компанию.
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