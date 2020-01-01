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Назначен временный глава Укрзализныци

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Серб Желько Марчек будет руководить компанией до назначения в установленном порядке нового главы правления.
Укрзализныцю временно возглавил Желько Марчек
Укрзализныцю временно возглавил Желько Марчек
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Кабинет министров на заседании 5 февраля назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци. Об этом говорится в распоряжении №64-р на сайте Кабмина.

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Марчек, член правления Укрзализныци, будет руководить компанией до назначения в установленном порядке нового главы правления.

Марчек работает в Укрзализныце с 2014 года. Сначала он был независимым членом наблюдательного совета, а в июне 2016 года стал членом правления.

Напомним, Кравцов получил “немаленькую“ компенсацию от УЗ.

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Теги: Кабмин Украины, назначение, Укрзализныця
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