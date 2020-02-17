Милованов рассказал, что случилось с украинской экономикой с начала 1990-х

Министр считает, что Украине необходимы крупные инвестиции в промышленность.

Украинской экономике необходимы крупные инвестиции, которых не было с 1990-х годов. Средства нужны для усовершенствования производства. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы “Экономическая стратегия: рост через инвестиции“, пишет Экономическая правда.

Украинской экономике необходимы крупные инвестиции Минэкономики

“Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнологизована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир“, - рассказал Милованов.

Также министр показал, как износились основные фонды в экономике страны.

“У соседей: Словакия 35%, Беларусь 38%, Молдова 42%. Украина 62%... Чтобы нам догнать Беларусь или Словакию нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение 50 лет. Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции“, - подчеркивает Милованов.

С 1990-х годов инвестиций в Украину практически не было.

“С 90-х, та промышленность которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого“, - считает министр.

С 1990-х годов инвестиций в Украину практически не было Минэкономики

Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.

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