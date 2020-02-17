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Милованов рассказал, что случилось с украинской экономикой с начала 1990-х

Комментариев: 6
Министр считает, что Украине необходимы крупные инвестиции в промышленность.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Украинской экономике необходимы крупные инвестиции, которых не было с 1990-х годов. Средства нужны для усовершенствования производства. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы “Экономическая стратегия: рост через инвестиции“, пишет Экономическая правда.

Украинской экономике необходимы крупные инвестиции
Украинской экономике необходимы крупные инвестиции
Минэкономики

“Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнологизована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир“, - рассказал Милованов.

Также министр показал, как износились основные фонды в экономике страны.

“У соседей: Словакия 35%, Беларусь 38%, Молдова 42%. Украина 62%... Чтобы нам догнать Беларусь или Словакию нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение 50 лет. Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции“, - подчеркивает Милованов.

С 1990-х годов инвестиций в Украину практически не было.

“С 90-х, та промышленность которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого“, - считает министр.

С 1990-х годов инвестиций в Украину практически не было
С 1990-х годов инвестиций в Украину практически не было
Минэкономики

Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.

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Теги: Милованов, Минэкономики, развитие экономики
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Комментариев (6)
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nelci    17.02.2020, 16:50
Оценка:  0
nelci
Оказывается как все просто чтобы стать цветущим раем на Земле, а у нас все 30 лет какие то недоумки были у власти, не знали что делать .
гость  (аноним)  17.02.2020, 16:30
Оценка:  0
гость
16:15 да,не договариваю.есть секрет. После школы отец заходит за хозблок и срет там прям стоя. Говна вечно песдос,лошади меньше кучи делают. А потом снимает все на телефон и выкладывает куда-то
гость  (аноним)  17.02.2020, 16:15
Оценка:  0
гость
15-39 ты что- то не договариваешь?
Путин-Xyйло    17.02.2020, 15:53
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Все госпредприятия - приватизировать, это слышали. А инвестиции кому? Или предлагают государству взять кредиты и раздать "предпринимателям"?
Создайте условия и инвестиции будут. Пока что зелень создает лишь "газы"!
гость  (аноним)  17.02.2020, 15:39
Оценка:  -1
гость
Отец постоянно пердит. В квартире,на улице,в транспорте,у меня в школе. Пердит по 2-3 раза в минуту. Пьёт какие-то спец.чаи и срет по 6-7 раз на день. И меня пытается этому научить. Когда приходит в школу за мной,это ад-за пару минут пернет с 10 раз и вонь просто песда
гость  (аноним)  17.02.2020, 15:24
Оценка:  -1
гость
Просто пейсатые стебутся с народа Украины. Скоро будет повтор, что был, при Богдане Хмельницком.
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