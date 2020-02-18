Курс валют на 18.02.2020: Гривна продолжает расти

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на вторник, 18 февраля, укрепил гривну на 0,2 копейки по отношению к доллару, а к евро ослабил — на 0,1 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 13 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,4456 гривны;

– 100 евро – 26,4954 гривен.

Стоит отметить, что сегодня на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 24.4800 грн, в покупке - до 24.4600 грн. Евро в продаже подорожал - до 26.5779, а в покупке - до 26.5562 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,550 грн. Купить 1 доллар можно за 24,310 грн.

Напомним, Нацбанк придумал, чем закрыть “дыру“ в бюджете.

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