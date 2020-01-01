Топ-100 достижений: Кабмин рассказал о своей работе

Правительство подготовило отчет о проделанной работе.

Кабмин приготовил отчет о достижениях с момента начала работы. Для этого правительство создало отдельный сайт, где отображены Топ-100 достижений. Об этом рассказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет, сообщается на правительственном сайте.

“Когда мы готовили этот отчет, мы пытались не записывать в достижения “принятие актов“, “проведение мероприятий“ и др. Только то, что реально меняет положение вещей в нашей стране. Собственно, это продолжение принципа “человекоцентричности“, который мы заложили в нашей Программе деятельности правительства“, - рассказал министр.

Подробно с отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.

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