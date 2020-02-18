Украина стала закупать рекордное количество яблок
Украина продолжает наращивать импорт яблок, в то время, как масштабы экспорта активно сокращаются. Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.
“В сезоне 2019/20 годов Украина продолжает импортировать очень много яблока – намного больше, чем в предыдущие два сезона. Импорт яблока за первую половину сезона (август 2019 г. – январь 2020 г.), достиг 7,1 тыс. тонн и был в 7 раз выше, чем за тот же период предыдущего сезона. Также объём импорта превышал показатели сезона 2018/19 годов в пять раз“, - рассказывают аналитики.
Экспорт украинских яблок, в свою очередь, падает - за первые шесть месяцев Украина экспортировала около 14 тыс тонн яблок, в то время, как в прошлом году в тот же период было экспортировано уже 25,6 тыс тонн яблок.
“Высокие внутренние цены на яблоко в Украине в текущем сезоне стимулируют их импорт. Основной объём яблока для свежего рынка ввозится из Польши, хотя на рынок уже начали поступать и первые партии яблока премиального качества из Италии, продающиеся в высоком ценовом сегменте. Естественно, что в такой ситуации очень сложно экспортировать яблоко, так как и Польша и даже Молдова были более конкурентными по цене на яблоко, чем Украина“, - рассказывает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.
В 2020 году большинство сортов яблок на украинском рыке подорожали на 10-20%.
Напомним, назван главный торговый партнер Украины.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил
А приливы достигают +10-12метров.Если ты свинья лохляцкая так и не хрюкай! Лучший товар после просушки идет на экспорт и фармацевтику, остальное в консервы "морская капуста".Впрочем у вас валежник это ветки гнилые
Придурок! Заготовка ламинарии производится всего лишь в трех местах на Земле, и самая качественная в Белом море.Собирают(дерут) ее как правило во время отлива на мелководье (5-10м)
Уе.б.ан Рабинович, из ОПГ "За життя", предложил съездить к кацапским выблядкам на так называемый "День победы"!
Мразь жидовская, паскуда!
Жителям Поморья могут разрешить собирать водоросли, после шторма!
После снятия запрета на валежник, это реально - всталискален, дедываевале!
Теперь кацапы заживут, как сыр в масле!!!