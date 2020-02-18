Украина стала закупать рекордное количество яблок

В то же время, экспорт украинских яблок существенно сократился.

Украина продолжает наращивать импорт яблок, в то время, как масштабы экспорта активно сокращаются. Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

“В сезоне 2019/20 годов Украина продолжает импортировать очень много яблока – намного больше, чем в предыдущие два сезона. Импорт яблока за первую половину сезона (август 2019 г. – январь 2020 г.), достиг 7,1 тыс. тонн и был в 7 раз выше, чем за тот же период предыдущего сезона. Также объём импорта превышал показатели сезона 2018/19 годов в пять раз“, - рассказывают аналитики.

Экспорт украинских яблок, в свою очередь, падает - за первые шесть месяцев Украина экспортировала около 14 тыс тонн яблок, в то время, как в прошлом году в тот же период было экспортировано уже 25,6 тыс тонн яблок.

“Высокие внутренние цены на яблоко в Украине в текущем сезоне стимулируют их импорт. Основной объём яблока для свежего рынка ввозится из Польши, хотя на рынок уже начали поступать и первые партии яблока премиального качества из Италии, продающиеся в высоком ценовом сегменте. Естественно, что в такой ситуации очень сложно экспортировать яблоко, так как и Польша и даже Молдова были более конкурентными по цене на яблоко, чем Украина“, - рассказывает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

В 2020 году большинство сортов яблок на украинском рыке подорожали на 10-20%.

Напомним, назван главный торговый партнер Украины.

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