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Украина стала закупать рекордное количество яблок

Комментариев: 6
В то же время, экспорт украинских яблок существенно сократился.
Украина продолжает наращивать импорт яблок
Украина продолжает наращивать импорт яблок
depositphotos.com

Украина продолжает наращивать импорт яблок, в то время, как масштабы экспорта активно сокращаются. Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

“В сезоне 2019/20 годов Украина продолжает импортировать очень много яблока – намного больше, чем в предыдущие два сезона. Импорт яблока за первую половину сезона (август 2019 г. – январь 2020 г.), достиг 7,1 тыс. тонн и был в 7 раз выше, чем за тот же период предыдущего сезона. Также объём импорта превышал показатели сезона 2018/19 годов в пять раз“, - рассказывают аналитики.

Экспорт украинских яблок, в свою очередь, падает - за первые шесть месяцев Украина экспортировала около 14 тыс тонн яблок, в то время, как в прошлом году в тот же период было экспортировано уже 25,6 тыс тонн яблок.

“Высокие внутренние цены на яблоко в Украине в текущем сезоне стимулируют их импорт. Основной объём яблока для свежего рынка ввозится из Польши, хотя на рынок уже начали поступать и первые партии яблока премиального качества из Италии, продающиеся в высоком ценовом сегменте. Естественно, что в такой ситуации очень сложно экспортировать яблоко, так как и Польша и даже Молдова были более конкурентными по цене на яблоко, чем Украина“, - рассказывает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

В 2020 году большинство сортов яблок на украинском рыке подорожали на 10-20%.

Напомним, назван главный торговый партнер Украины.

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Теги: экспорт, Импорт, яблоки
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Комментариев (6)
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zveroboy111    18.02.2020, 16:35
Оценка:  0
zveroboy111
А свої де? Свиням згодували? То де свині?
гость  (аноним)  18.02.2020, 15:55
Оценка:  -1
гость
Впрочем у вас валежник это ветки гнилые а в России свежий (до 2х лет бурелом и перестоявшие(старые) лесные массивы и гари низового пожара.Практически древесина 1-2 сорта пригодная даже для цельнодеревянного строительства. Но вам шакалам выгрызающим лесопосадки этого не дано
гость  (аноним)  18.02.2020, 15:51
Оценка:  -1
гость
.Собирают(дерут) ее как правило во время отлива на мелководье (5-10м)
А приливы достигают +10-12метров.Если ты свинья лохляцкая так и не хрюкай! Лучший товар после просушки идет на экспорт и фармацевтику, остальное в консервы "морская капуста".Впрочем у вас валежник это ветки гнилые
гость  (аноним)  18.02.2020, 15:47
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 18.02.2020, 15:15Оценка: 0 Внимание! Жителям Поморья могут разрешить собирать водоросли

Придурок! Заготовка ламинарии производится всего лишь в трех местах на Земле, и самая качественная в Белом море.Собирают(дерут) ее как правило во время отлива на мелководье (5-10м)
гость  (аноним)  18.02.2020, 15:15
Оценка:  +3
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Уе.б.ан Рабинович, из ОПГ "За життя", предложил съездить к кацапским выблядкам на так называемый "День победы"!
Мразь жидовская, паскуда!
гость  (аноним)  18.02.2020, 15:15
Оценка:  +1
гость
Внимание!
Жителям Поморья могут разрешить собирать водоросли, после шторма!
После снятия запрета на валежник, это реально - всталискален, дедываевале!
Теперь кацапы заживут, как сыр в масле!!!
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