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Оржель рассказал, почему дешевеет газ для населения

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Уменьшение сумм в платежках возможно благодаря подписанию договора с РФ от транзите газа.
Алексей Оржель
Алексей Оржель
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Украинцы будут платить меньше за газ благодаря подписанию договора о транспортировке российского газа через территорию Украины, а также из-за стабильной ситуации на рынках. Об этом рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель передает пресс-служба ведомства.

“В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньшая цена на газ, т.к нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа“, - говорит Оржель.

Также Оржель рассказал, что подписание нового договора с РФ не дало трейдерам заработать миллиарды.

“Я непосредственно сидел с людьми-трейдерами и они говорили, что смотрят подпишет Украина, или не подпишет этот договор. В случае неподписания, они бы заработали большие деньги - миллиарды долларов, в случае подписания - потеряли бы огромные средства. Они не заработали, но это дало возможность снизить цены для украинцев“, - говорит министр.

Также министр рассказал, что полученные Украиной средства в рамках Стокгольмского арбитража, планируют потратить на ремонт и строительство дорог в стране.

Напомним, Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации.

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Теги: цена на газ, Оржель, газ для населения
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Зелеботы-скот  (аноним)  18.02.2020, 17:11
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