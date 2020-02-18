Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации
НАК Нафтогаз Украины на прошлой неделе провел консультации с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы на IPO и получил положительные отзывы, сообщил глава компании Андрей Коболев в Facebook.
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По словам Коболева, успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, речь идет о создании ценности для конечного потребителя через удобства (диджитализация) и управлении объемом потребления (энергоэффективность)“, - пояснил он.
“Из приятного - команду Нафтогаза положительно воспринимает рынок, поскольку мы “выполняем свои обещания и придерживаемся задекларированных ценностей“. А такие вещи вдохновляют“, - написал глава компании.
Также он сообщил, что поиск консультантов для вывода компании на IPO начнется в апреле-мае.
Напомним, Нафтогаз разработал план по увеличению добычи газа.
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