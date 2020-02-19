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Власти обещают не закрывать "дыры" бюджета займами

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Правительство не может замещать недопоступления по доходам заимствованиями, сообщил уполномоченный по госдолгу.
Такая ситуация без нарушения размера дефицита бюджета невозможна
Такая ситуация без нарушения размера дефицита бюджета невозможна
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Министерство финансов не может замещать недопоступления по доходам за счет заимствований, сообщил правительственный уполномоченный по государственному долгу Юрий Буца в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“Такая ситуация без нарушения размера дефицита (бюджета - ред.) невозможна. Заимствования - это финансирование погашений плюс дефицита бюджета. Мы не можем, в принципе, замещать недопоступления по доходам заимствованиями“, – сказал он.

Буца подчеркнул, что управление заимствованиями прогнозировано:

“И оно исходит из двух параметров - плана погашений на месяц плюс дельта дефицита, которую мы должны покрыть заимствованиями. Так формируется индикативный план заимствований на месяц“.

Напомним, в НБУ рассказали, почему замедлилась инфляция в Украине.

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Теги: кредиты, бюджет, экономика, бюджет Украины, займ, Госбюджет, Дефицит бюджета, кредит, экономика Украины
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