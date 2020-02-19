Власти обещают не закрывать "дыры" бюджета займами

Правительство не может замещать недопоступления по доходам заимствованиями, сообщил уполномоченный по госдолгу.

Такая ситуация без нарушения размера дефицита бюджета невозможна facebook.com

Министерство финансов не может замещать недопоступления по доходам за счет заимствований, сообщил правительственный уполномоченный по государственному долгу Юрий Буца в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“Такая ситуация без нарушения размера дефицита (бюджета - ред.) невозможна. Заимствования - это финансирование погашений плюс дефицита бюджета. Мы не можем, в принципе, замещать недопоступления по доходам заимствованиями“, – сказал он.

Буца подчеркнул, что управление заимствованиями прогнозировано:

“И оно исходит из двух параметров - плана погашений на месяц плюс дельта дефицита, которую мы должны покрыть заимствованиями. Так формируется индикативный план заимствований на месяц“.

Напомним, в НБУ рассказали, почему замедлилась инфляция в Украине.

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