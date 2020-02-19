Кабмин выделил 4 млрд на поддержку аграриев
Деньги направят на развитие фермерства.
Кабмин выделил 4 млрд грн на поддержку аграриев в 2020 году. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.
“Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее“, - утверждает премьер.
Также деньги направят на развитие:
- фермерских хозяйств;
- животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции;
- садоводства, виноградарства и хмелеводства.
Напомним, стало известно, что выгоднее всего выращивать в Украине.
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