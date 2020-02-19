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Кабмин выделил 4 млрд на поддержку аграриев

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Деньги направят на развитие фермерства.
Кабмин выделил 4 млрд грн на поддержку аграриев в 2020 году
Кабмин выделил 4 млрд грн на поддержку аграриев в 2020 году
depositphotos.com

Кабмин выделил 4 млрд грн на поддержку аграриев в 2020 году. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

“Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее“, - утверждает премьер.

Также деньги направят на развитие:

  • фермерских хозяйств;
  • животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции;
  • садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Напомним, стало известно, что выгоднее всего выращивать в Украине.

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Теги: фермерство, Кабмин, Гончарук
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