Кабмин выделил 4 млрд на поддержку аграриев

Деньги направят на развитие фермерства.

Кабмин выделил 4 млрд грн на поддержку аграриев в 2020 году depositphotos.com

Кабмин выделил 4 млрд грн на поддержку аграриев в 2020 году. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

“Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее“, - утверждает премьер.

Также деньги направят на развитие:

фермерских хозяйств;

животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции;

садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Напомним, стало известно, что выгоднее всего выращивать в Украине.

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