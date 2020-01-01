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Кабмин будет повышать уровень зарплат в сельской местности

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Для этого в украинские села будут привлекаться инвестиции и создаваться рабочие места.
Кабмин планирует повышать уровень зарплат в сельской местности
Кабмин планирует повышать уровень зарплат в сельской местности
depositphotos.com

Кабмин планирует повышать уровень зарплат в сельской местности Украины. Об этом сообщил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

“Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране – с 85% до 100%“, – написал Милованов.

Министр рассказал, что к 2024 году правительство планирует привлечь прямые инвестиции в сельское хозяйство. Также правительство планирует опддерживать производителей органической продукции. Все это поможет создать новые рабочие места, а это, в свою очередь, поможет людям с сезонным заработком, иметь постоянный доход.

“Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля“, – отметил министр.

К 2024 году правительство планирует привлечь прямые инвестиции в сельское хозяйство
К 2024 году правительство планирует привлечь прямые инвестиции в сельское хозяйство
facebook.com

Напомним, ранее Милованов заявлял, что инвестиции в украинские села достигнут 10 млрд долларов.

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Теги: инвестиции, село, реформы, зарплаты
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