Инвестиции в украинские села достигнут 10 млрд долларов — Милованов

Правительство планирует развивать украинские села.

Прямые инвестиции в украинские села к 2024 году достигнут 10 млрд долларов. Это поможет создать комфортные условия для жизни граждан. Об этом рассказал министр развития экономики и торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Для нас важно усилить сотрудничество с министерствами, поскольку правительство работает над общей целью - жители села должны получить хорошие условия жизни и достойные заработные платы. В рамках реализации программы Кабмина вместе с народными депутатами Минэкономики уже работает над 16 законопроектами. Для нас, как министерства, важно, чтобы украинцы имели легальную работу с достойной оплатой труда. Одна из наших задач - обеспечить условия, при которых жители сельской местности имеют минимальные отличия в комфорте жизни жителей городов. Это возможно благодаря привлечению прямых инвестиции в село в объеме 10 млрд долл. США до 2024 года и созданию инструментов сельского развития в селах, в том числе усилению конкурентоспособности малых и средних производителей“, - рассказал Милованов.

Министр подчеркнул, что цель правительства — это успешное село.

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Милованов также считает, что развитие аграрного сектора экономики окажет положительное влияние на села в Украине.

“До 1 октября 2020 года мы обеспечим доступ к финансированию, в частности на господдержку уже предусмотрено 4 млрд грн на программу удешевления кредитов для фермеров и 240 млн грн на создание Фонда частичного гарантирования. Кроме того, законопроектом 2178-10 предусматривается создание Фонда развития сельских территорий, средства в который будут идти от продажи земли“, - говорится в сообщении.

Напомним, Милованов рассказал, что случилось с украинской экономикой с начала 1990-х.

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