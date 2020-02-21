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Государство начнет поддерживать аграрный сектор уже весной

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Большинство выплат для аграриев запланировано на второе полугодие.
Государство начнет поддерживать аграрный сектор Украины в апреле
Государство начнет поддерживать аграрный сектор Украины в апреле
depositphotos.com

Государство начнет поддерживать аграрный сектор Украины в апреле 2020 года. 80% выплат будут проводиться во втором полугодии. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, пишет пресс-служба ведомства.

“Вчера на заседании правительства было принято постановление, которым определены направления государственной поддержки на 2020 год. Следующим нашим шагом будет принятие соответствующих порядков использования средств с четким алгоритмом. Они уже сейчас проходят внутреннее согласование на уровне ЦОИВ. Мы ожидаем, что принятие порядков состоится в начале марта, а с апреля стартуют прямые выплаты“, - рассказал Высоцкий.

Также чиновник рассказал, что летом будет оглашен план поддержки аграриев на 2021-2023 года.

“Совместно с аграрным комитетом мы решили в начале июля анонсировать план государственной поддержки на 2021-2023 года. Все потенциальные получатели будут четко понимать на что им рассчитывать в следующем трехлетнем бюджетном цикле. Кроме того, с 2021 мы предполагаем ввести такие направления поддержки как агрострахования и переработку сельскохозяйственной продукции“, - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее были названы самые успешные секторы экономики Украины.

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Теги: аграрный сектор, аграрии, Высоцкий
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