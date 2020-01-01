Названы самые успешные секторы экономики Украины

Украинские компании работают с мировыми клиентами, поставщиками и заказами, отметили в Минэкономики.

Самые успешные сферы украинской экономики – IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика. Об этом говорится в правительственной “Экономической стратегии: рост через инвестиции“, обнародованной Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, 17 февраля.

“IT и агро – это два успешных сектора экономики, которые способны встроиться в глобальные экономические цепи. Эти сектора работают с мировыми клиентами, поставщиками, заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии“, – говорится в сообщении.

В частности в Минэкономики среди факторов успеха IT-бизнеса выделяют “благоприятный режим налогообложения“, а для агросектора подчеркивают “дешевую рабочую силу“.

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В ведомстве также отмечают, что и химпроизводство и фармацевтика пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке.

Для химотрасли выделяют открытие новых и обновления старых производств, как фактор успешности, а для фармацевтики – переориентацию украинцев на отечественную фармопродукцию и ценовую конкурентоспособность.

Напомним, Зеленский обсудил с МВФ экономику Украины.

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