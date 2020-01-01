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В этом году льготные кредиты смогут оформить 50 тыс предпринимателей

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Заместитель министра экономики рассказал, что новая программа позволит высвободить примерно 30 млрд гривен, которые есть в банках.
В этом году льготные кредиты смогут получить 50 тыс предпринимателей
В этом году льготные кредиты смогут получить 50 тыс предпринимателей
depositphotos.com

В этом году льготные кредиты смогут получить 50 тыс предпринимателей в Украине. Об этом рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович, пишет Укринформ.

“По нашим подсчетам, программа позволит высвободить примерно 30 млрд гривен, которые есть в банках. В зависимости от спроса, до 50 тысяч предпринимателей смогут получить кредит. Мы ожидаем, что прямо или опосредствованно будет создано 90 тысяч легальных рабочих мест. Мы уже знаем о первых кредитах, которые были выданы в Харькове. Не буду рекламировать названия банков, но процесс начался, первые кредиты уже есть. Более релевантная статистика будет через несколько недель“, - рассказал Романович.

Чиновник также акцентировал, что недоступность финансирования входит в тройку наиболее актуальных проблем в украинском бизнесе.

“Есть сверхвысокие ставки, которые потом не дают возможности прибыльно работать, во-вторых - необходимость залога. Именно для этого создается программа. Государство сделало частичное перераспределение бюджета и выделило 2 миллиарда гривень на эту программу. Полтора миллиарда пойдет на компенсацию разницы по кредитным ставкам банков, остальное - на кредитные гарантии банка для тех предприятий, у кого нет залога“, - говорит Романович.

Напомним, что Винница стала лидером среди регионов по количеству заявок на льготные кредиты для бизнеса.

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Теги: льготные кредиты, кредитование бизнеса, кредиты
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