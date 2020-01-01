В Украине сократилось количество украинцев, работающих неофициально

Данные Государственной службы занятости указывают на рост заинтересованности в легальном трудоустройстве.

В Украине снизился уровень теневой занятости. Люди все больше заинтересованы в официальном трудоустройстве. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

“Данные Государственной службы занятости указывают на рост заинтересованности как граждан, так и работодателей в легальных отношениях. В конце прошлого года уровень теневой занятости упал до самой низкой отметки за десятилетия и составлял 21%. А с начала текущего года с почти 200 тыс. работников были заключены трудовые договоры“, - сказано в сообщении.

В то же время, в Службе занятости считают, что борьба с теневой занятостью — это вызов. В Службе также отметили, что количество украинцев в возрасте 15-70 лет, которые работают неофициально, за 9 месяцев 2019 года сократилось и составила 3,5 миллиона человек.

“Задача государственной службы занятости - доказать, что работа в легальном поле - это удобно и выгодно. Электронизация сервисов должна сделать их еще более доступными и в конце концов изменить отношение работников и работодателей к явлению незадекларированного труда. Уверены, что только системное взаимодействие уполномоченных органов в этой сфере и комбинация различных подходов к достижению общего результата сможет изменить ситуацию к лучшему“, - рассказала директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Напомним, Кабмин будет повышать уровень зарплат в сельской местности.

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