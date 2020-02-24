НБУ планирует выпускать электронную гривну

С каждым годом центробанки все активнее изучают вопрос внедрения собственных цифровых валют.

Нацбанк проводит анализ, который касается возможности выпуска электронный гривны. Для этого Регулятор должен убедиться в том, что такое нововведение не помешает обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, пишет пресс-служба НБУ.

“С каждым годом центробанки все активнее изучают вопрос внедрения собственных цифровых валют - кто-то в теории, а кто-то, как и в Украине, еще и на практике. Национальный банк Украины решил собственноручно протестировать такую ​​технологию и практически изучить возможность выпуска собственной цифровой валюты - электронной гривны или е-гривны“, - отметил Смелый.

Смолий рассказал, что в 2018 году НБУ тестировал пилотный проект.

“И хотя мы завершили пилотный проект, мы и в дальнейшем стремимся воплощать такие инновационные решения. Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривны, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, а и что это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности“, - подчеркнул он.

Напомним, НБУ может снизить учетную ставку до 7% не в конце года, а в середине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram