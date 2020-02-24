Нужно торговать наркотиками, чтобы выплатить кредит по квартире — Гончарук

Правительство работает над снижением ставок по кредитам.

Украинские семье не покупают квартиры из-за высоких процентов. Правительство планирует создать оптимальные условие, при которых украинцы смогли бы оформлять кредиты на недвижимость. Максимальная кредитная ставка не должна превышать 10%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет УНН.

“Молодая семья приехала в город... пошли на работу, какой-то доход получают, они сегодня никогда не смогут себе позволить купить в кредит квартиру, потому что проценты очень высокие... Если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высок. Ну, то есть я не знаю... наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня - это кабала... это невозможно“, - сказал Гончарук.

Гончарук акцентировал, что в этом году правительство намерено сделать все возможное, чтобы ипотеки выдавали под 10% годовых.

“Ипотека 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки будут дешево кредитовать экономику, это даст ей ресурс вкладывать деньги в реальный сектор“, - рассказал Гончарук.

Напомним, украинцы получили 27 млн грн по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“.

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