Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нужно торговать наркотиками, чтобы выплатить кредит по квартире — Гончарук

Комментариев: 2
Правительство работает над снижением ставок по кредитам.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

Украинские семье не покупают квартиры из-за высоких процентов. Правительство планирует создать оптимальные условие, при которых украинцы смогли бы оформлять кредиты на недвижимость. Максимальная кредитная ставка не должна превышать 10%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет УНН.

“Молодая семья приехала в город... пошли на работу, какой-то доход получают, они сегодня никогда не смогут себе позволить купить в кредит квартиру, потому что проценты очень высокие... Если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высок. Ну, то есть я не знаю... наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня - это кабала... это невозможно“, - сказал Гончарук.

Гончарук акцентировал, что в этом году правительство намерено сделать все возможное, чтобы ипотеки выдавали под 10% годовых.

“Ипотека 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки будут дешево кредитовать экономику, это даст ей ресурс вкладывать деньги в реальный сектор“, - рассказал Гончарук.

Напомним, украинцы получили 27 млн грн по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: ипотека, стаки по кредитам, Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.02.2020, 15:25
Оценка:  0
гость
Создайте условия, чтобы молодая семья не пэрлась в город, а сидела в своем селе, райцентре и т. д. Пусть поднимают с/х, землю обрабатывают, фермерством занимаются и т. д. Дом в селе на 3 комнаты построить дешевле, чем в городе однушку купить в нормальном месте.
!  (аноним)  24.02.2020, 15:20
Оценка:  0
!
ну так а ЧЁ!? сегодня самые-самые торговцы наркотой ЭТО МУСОРА! и норм живут, и в ус не дуют
Vixerunt    24.02.2020, 15:13
Оценка:  0
Vixerunt
а ты думаешь от куда в городе столько закладок и все стены изрисованы пиратскими сайтами где шмалью торгуют. Страна которая живёт за счёт кредитов не может себе позволить низкие ставки по кредитам. Для этого надо поднимать экономику и что-то производить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь