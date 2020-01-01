Украинцы получили 27 млн грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" - Гончарук

Еще 2500 заявок в данный момент находятся на рассмотрении.

Украинцам уже выдали 27,1 млн грн по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“. Еще 2500 заявок украинцев находятся на рассмотрении. Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Премьер также рассказал, что правительство работает над привлечением еще 11 банков к программе льготных кредитов.

“Для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм - кредитные гарантии. То есть банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки смогли безотлагательно наладить эту работу“, - пишет премьер.

Гончарук также рассказал, что на текущей неделе стартует специальный всеукраинский учебный тур для предпринимателей. Бизнесменам расскажут, как повышать свои бизнес-компетенции.

“Ни один украинец не должен получить отказ только из-за низкого уровня подготовки. Эта программа - прежде всего, о поддержке. Правительство предоставит ее каждому, кто только начинает свой предпринимательский путь к успеху“ - написал Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук пообещал, что ипотеки в Украине станут более доступными.

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