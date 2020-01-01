Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ставки по кредитам должны снизиться до 10% - Зеленский

Комментариев: 0
Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com

Президент Украины считает, что снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых — это реальная задача. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

“Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально“, - говорит Зеленский.

Президент рассказал, что снижение ипотечных ставок — это одна из двух основных задач. Снижение ипотеки поможет среднему классу.

Читай также: Доля проблемных кредитов упала до 48% – НБУ

Также Зеленский подчеркнул, что власть работает над выгодным налогообложение средств украинцев, которые работают за границей.

“Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство“, - считает Зеленский.

Напомним, стало известно, как часто украинцы берут квартиры в ипотеку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram             

Поделись:
Теги: кредиты, кредиты, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь