Ставки по кредитам должны снизиться до 10% - Зеленский

Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки.

Президент Украины считает, что снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых — это реальная задача. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

“Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально“, - говорит Зеленский.

Президент рассказал, что снижение ипотечных ставок — это одна из двух основных задач. Снижение ипотеки поможет среднему классу.

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Также Зеленский подчеркнул, что власть работает над выгодным налогообложение средств украинцев, которые работают за границей.

“Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство“, - считает Зеленский.

Напомним, стало известно, как часто украинцы берут квартиры в ипотеку.

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