В Украине на этой неделе в обращение поступает обновленная купюра
НБУ решил обновить 200 гривен.
В Украине на этой неделе в обращение поступает обновленная купюра. Речь идет о 200-гривневой банкноте. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
“25 февраля 2020 года - в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен“, - сказано в сообщении.
Новая банкнота имеет больше элементов защиты, среди которых - многоцветный водяной знак и светлый элемент водяного знака.
Напомним, украинские 1000 грн могут стать лучшей банкнотой года.
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