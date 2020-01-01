НБУ решил обновить 200 гривен.

В Украине на этой неделе в обращение поступает обновленная купюра flickr.com

В Украине на этой неделе в обращение поступает обновленная купюра. Речь идет о 200-гривневой банкноте. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

“25 февраля 2020 года - в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен“, - сказано в сообщении.

Новая банкнота имеет больше элементов защиты, среди которых - многоцветный водяной знак и светлый элемент водяного знака.

Напомним, украинские 1000 грн могут стать лучшей банкнотой года.

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