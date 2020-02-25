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Аналитики дали прогноз по курсу доллара на неделю

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Серьезных валютных колебаний аналитики не предвидят.
Прогноз по курсу доллара на неделю
Прогноз по курсу доллара на неделю
depositphotos.com

Через неделю доллар на межбанке будет торговаться на уровне около 24,5 грн, а наличный доллар в банках - 24,3/24,5 грн. Об этом сказано в прогнозе компании “Альпари“, пишет Укринформ.

“На этой неделе мы не ожидаем значительных изменений курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,5 грн“, - сказано в сообщении.

Аналитики утверждают, что ситуация на финансовом рынке сегодня стабильная. На прошедшей неделе курс доллара по отношению к гривне колебался, но не значительно.

“Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг”, выросли с 24,40/24,43 до 24,47/24,49 (+0,3%/+ 0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,29/24,50 до 24,28/24,49 (-0,1%/ - 0,03%). Минимальные и разнонаправленные колебания курса продолжают свидетельствовать о равновесии доллара к гривне около текущих уровней”, - утверждают аналитики.

Напомним, в Украине на этой неделе в обращение поступает обновленная купюра.

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Теги: курс валют, доллар, прогноз по курсу доллара
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