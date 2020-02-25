Аналитики дали прогноз по курсу доллара на неделю

Серьезных валютных колебаний аналитики не предвидят.

Через неделю доллар на межбанке будет торговаться на уровне около 24,5 грн, а наличный доллар в банках - 24,3/24,5 грн. Об этом сказано в прогнозе компании “Альпари“, пишет Укринформ.

“На этой неделе мы не ожидаем значительных изменений курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,5 грн“, - сказано в сообщении.

Аналитики утверждают, что ситуация на финансовом рынке сегодня стабильная. На прошедшей неделе курс доллара по отношению к гривне колебался, но не значительно.

“Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг”, выросли с 24,40/24,43 до 24,47/24,49 (+0,3%/+ 0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,29/24,50 до 24,28/24,49 (-0,1%/ - 0,03%). Минимальные и разнонаправленные колебания курса продолжают свидетельствовать о равновесии доллара к гривне около текущих уровней”, - утверждают аналитики.

Напомним, в Украине на этой неделе в обращение поступает обновленная купюра.

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