Экономика Украины далека от "ухандоханой" — НБУ

Нацбанк заявляет, что экономическая ситуация в стране является стабильной.

Экономика Украины пребывает в лучшем состоянии, чем пять лет назад пресс-служба НБУ

Экономика Украины пребывает в лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Реформаторы экономику “ухандохали“. Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далеко от состояния “ухандоханой“. Более того, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад“, - сказано в сообщении.

НБУ выделяет несколько факторов, которые говорят о стабильной ситуации:

низкий уровень инфляции.

“Последовательная монетарная политика НБУ позволила снизить инфляцию до цели в 5%. Поддержание инфляции на этом уровне является крайне важным для устойчивого экономического роста“, - сообщают в Нацбанке.

уменьшение стоимости кредитных ресурсов.

“Постоянные скачки инфляции в прошлые годы были преградой для низких ставок в экономике и доступных кредитов. Сейчас ситуация меняется“, - говорится в сообщении.

рост отраслей торговли, транспорта, строительства, сектора услуг, в том числе IT и рекордный урожай в аграрном секторе.

снижение соотношения государственного долга к ВВП с более чем 80% до около 50%, а процентных ставок по государственным долгом вдвое - до 9-10%.



Спад промышленности в прошлом году — это не кризис.

“Конечно, 3,5-4% экономического роста, которые прогнозирует НБУ в последующие годы, - это достаточно консервативный сценарий. Этого мало. В то же время в случае проведения структурных реформ, направленных на дальнейшее улучшение бизнес-климата, мы будем иметь значительно большие темпы роста, которые позволят догонять соседей с ЕС по уровню благосостояния граждан“, - утверждают в Нацбанке.

Напомним, прибыль банков Украины резко выросла в начале года.

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