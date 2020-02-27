Россия украла у Украины больше 10 млрд кубометров газа

Россия добывает газ в аннексированном Крыму.

Объем незаконно добытого газа Россией в Крыму составляет около 10,4 млрд кубометров. Об этом сообщила генеральный директор “Черноморнафтогаз“ (дочерняя компания “Нафтогаз Украины“) Светлана Нежнова, передает Интерфакс-Украина.

“За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла с месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд куб. м. Мы наблюдаем падение добычи с 2 млрд куб. м в 2014 году до 1,5 млрд куб. в 2019 году“, – сказала Нежнова.

В то же время, Нежнова акцентировала, что из-за международных санкций Россия не может обслуживать буровые.

“Им мешают международные санкции. Они не могут обслуживать буровые, не могут пользоваться вертолетами, которые там есть для доставки вахты“, – отметили она.

Напомним, в Украине существенно снизилась цена на газ.

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