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В Украине существенно снизилась цена на газ

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Новый тариф рассчитывают по формуле Кабмина.
В Украине цена на газ упала до минимального уровня за 4 года
В Украине цена на газ упала до минимального уровня за 4 года
depositphotos.com

В Украине цена на газ упала до минимального уровня за последние четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины“.

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Оптовая цена на голубое топливо в феврале будет составлять 3950 грн за тысячу кубометров без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку.

Стоит отметить, что указанная сумма на 20% меньше, чем была в январе текущего года, а также на 37% меньше, если сравнивать с февралем 2019 года.

Цену рассчитывали, опираясь на формулу Кабмина.

Напомним, Оржель рассказал, почему дешевеет газ для населения.

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Теги: цена на газ, газ, коммуналка
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Комментариев (1)
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Странно  (аноним)  25.02.2020, 12:33
Оценка:  0
Странно
Цена на газ снизилась, а суммы в платежках за кварплату выросли!
Удивительная постмайданная математика!
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