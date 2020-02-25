В Украине существенно снизилась цена на газ

Новый тариф рассчитывают по формуле Кабмина.

В Украине цена на газ упала до минимального уровня за 4 года depositphotos.com

В Украине цена на газ упала до минимального уровня за последние четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины“.

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Оптовая цена на голубое топливо в феврале будет составлять 3950 грн за тысячу кубометров без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку.

Стоит отметить, что указанная сумма на 20% меньше, чем была в январе текущего года, а также на 37% меньше, если сравнивать с февралем 2019 года.

Цену рассчитывали, опираясь на формулу Кабмина.

Напомним, Оржель рассказал, почему дешевеет газ для населения.

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