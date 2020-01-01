Сколько Киев потратил на внедрение единого электронного билета

Другие города на электронные билеты потратили больше, чем столица.

Киев потратил 504 млн грн на внедрение единого электронного билета. Власть города рассказала, что столица потратила на новую систему меньше, чем другие города. Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

“Внедрение электронной билета стоило столице около 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тысяч гривен. Эта сумма меньше по сравнению с аналогичными проектами в других городах Украины“, - сообщил Назаров.

Чиновник рассказал, что, к примеру, во Львове на одну транспортную единицу было потрачено 526,6 тысяч гривен.

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить поездки по Киеву.

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