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В Китае выдали кредиты на $136 млрд для борьбы с коронавирусом

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Для малых и микропредприятий в провинции Хубэй и прилегающих к ней районах ставка кредитования была снижена.
Китайские предприятия, участвующие в борьбе с коронавирусом COVID-19 получили 953,5 млрд юаней
Китайские предприятия, участвующие в борьбе с коронавирусом COVID-19 получили 953,5 млрд юаней
EPA/UPG

Китайские предприятия, участвующие в борьбе с коронавирусом COVID-19 получили 953,5 млрд юаней (около $136 млрд) заемных средств от банков и страховых компаний. Об этом сказал заведующий отделом по управлению рисками Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Сяо Юаньци, сообщает Синьхуа в четверг, 27 февраля.

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Он отметил, что “после возникновения вспышки коронавируса комитет призвал банковские и страховые организации предоставлять необходимое финансирование для проведения профилактических мер, производства и закупок медицинской продукции, а также строительства инфраструктуры общественного здравоохранения“.

По словам Сяо Юаньци, небольшие предприятия в сфере общественного питания, туризма и логистики будут стоять в приоритете, поскольку они находились в числе наиболее пострадавших от вспышки инфекции. При этом для инклюзивных малых и микропредприятий в провинции Хубэй и прилегающих к ней районах ставка кредитования была снижена на 0,5%.

Напомним, министр рассказал о влиянии коронавируса на Украину.

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Теги: кредиты, банки, экономика, Китай, деньги, предприятие, кредит, коронавирус
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