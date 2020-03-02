Богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

Больше всех денег лишились три наиболее обеспеченных человека на планете. Вместе они "обеднели" на 30 миллиардов.

За неделю богатейшие люди мира потеряли $444 млрд pixabay.com

На этой неделе, по оценкам агентства Bloomberg, 500 самых богатых людей планеты потеряли в общей сложности 444 миллиарда долларов. Это произошло из-за распространения коронавируса по планете и последующего ухудшения ситуации на фондовых рынках.

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Согласно финансовому анализу, больше всего потеряли: глава корпорации Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и генеральный директор французской группы компаний LouisVuittonMoetHennessy Бернар Арно.

Вместе они лишились около 30 миллиардов долларов. Лидером потерь стал Безос, который лишился почти 12 миллиардов долларов.

Существенно потерял и глава TeslaИлон Маск, состояние которого уменьшилось на девять миллиардов долларов.

Эпидемия нового вида коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент, помимо Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее, Иране.

Напомним, в 2019 году на 10% увеличилось количество богатейших людей мира.

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