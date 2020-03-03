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Мировая экономика может погрузиться в кризис из-за коронавируса

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Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз роста мирового ВВП.
Новый коронавирус является крайне опасным для экономики мира
Новый коронавирус является крайне опасным для экономики мира
depositphotos.com

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сделала новый прогноз развития мировой экономики в 2020 году. Он стал более пессимистичным из-за неожиданного воздействия китайского коронавируса на макроэкономику. Об этом сообщается на сайте организации.

“Ограничения относительно перемещения людей, товаров и услуг, а также такие сдерживающие меры, как закрытие фабрик, резко сократили производственный и внутренний спрос в Китае. Растет влияние вируса на остальной мир в связи с ограничением деловых поездок и туризма, цепей поставок, товаров и т.д.“, - сказано в сообщении.

Эксперты акцентируют, что новый коронавирус является крайне опасным для экономики мира. Ситуация на рынках может достичь кризиса 2008 года.

Если коронавирус будет распространяться быстрыми темпами, то уровень мирового ВВП может сократиться на 1,5%.

Напомним, мировые рынки начали восстанавливаться после масштабного падения.

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Теги: коронавирус, мировая экономика, макроэкономика
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.03.2020, 13:29
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гость  (аноним)  03.03.2020, 13:06
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гость
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В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ КОРОНАВИРУС ТАК УЖ ОПАСЕН???
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