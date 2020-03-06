Что будет влиять на финансовую устойчивость банков в 2020 году - эксперт

Главная проблема государственных банков — это низкая операционная эффективность.

На работу украинских банков в 2020 году будут влиять несколько факторов depositphotos.com

На работу украинских банков в 2020 году будут влиять несколько факторов, среди которых — геополитическая ситуация, конкуренция со стороны иностранных банков. Об этом рассказал Роман Корнилюк кандидат экономических наук, финансовый аналитик YouControl, пишет Delo.ua.

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Эксперт отмечает, что главная проблема государственных банков — это низкая операционная эффективность. Более того, именно на такие банки приходится наибольшая часть проблемных кредитов.

Также Корнилюк считает, что в 2020 году на банковский сектор существенно может повлиять глобальная рецессия. Это может негативно сказаться на экспорт украинской продукции. Банки ощутят влияние, поскольку компании-заемщики могут потерять хорошую кредитоспособность.

“Среди внешних факторов повлиять на стабильную работу банков может усиление геополитического напряжения. Риски несет также ухудшение ситуации в промышленном секторе и отток капитала зарубежных инвесторов. Еще одна проблема заключается в том, что усиливается конкуренция со стороны иностранных банков, в частности польских. Последние уже сумели привлечь средства почти 400 тысяч наших сооте­чественников. К негативным последствиям для реального и финансового секторов экономики может привести и усиление давления на Нацбанк Украины”, - пишет эксперт.

Положительный сценарий для развития банков возможен лишь в том случае, если социально-экономическая ситуация в стране станет более благоприятной.

“Одним из самых удобных инструментов оценки финансовой устойчивости банка является рэнкинг банков Украины от YouControl. Он обновляется ежеквартально и позволяет вкладчикам и финансовым менеджерам удобно и своевременно выявлять первые признаки ухудшения состояния банков, а также выбирать для совместных проектов надежных финансовых посредников. Индекс рассчитывается на основе анализа нормативов НБУ и финансовых показателей, которые являются наиболее показательными в работе банков” - подытожил эксперт.

Напомним, НБУ заявил о падении в базовых отраслях экономики.

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